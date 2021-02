Raphaël Varane signe officiellement chez Puma

Puma officialise la signature d'un partenariat à long terme avec la star du Real Madrid et de l'Equipe de France, Raphaël Varane. Réputé pour être l'un des défenseurs les plus rapides du monde, le défenseur français portera la chaussure de vitesse de l'équipementier allemand: la Puma Ultra 1.2, chaussure également portée par Antoine Griezmann. Le défenseur madrilène quitte Nike alors qu'il était ambassadeur de la Tiempo qu'il portait depuis le début sa carrière professionnelle.

La suite après cette publicité

La signature du défenseur du Real Madrid permet à Puma d'obtenir l'exposition d'un triple vainqueur de ligue des champions considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du monde. « Raphaël Varane est une signature fantastique pour nous. Il a accompli tant de choses à seulement 27 ans ! Techniquement très doué, rapide et puissant, il est considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs défenseurs du monde », souligne Johan Adamsson, directeur du marketing sportif chez Puma.

Avec l'arrivée du champion du monde, Puma signe une nouvelle superstar et ne s'arrête plus de grandir depuis l'arrivée de Neymar en septembre dernier. « Je suis ravi de rejoindre la famille Puma, à ce stade de ma carrière, qui coïncide avec une période très stimulante pour la marque. Puma m'a semblé être un choix naturel... Je suis vraiment très heureux de rejoindre la maison de certains des plus grands joueurs de l'histoire du football. Je pense que nous partageons de nombreuses valeurs communes, notamment en matière de développement durable, où les ambitions de PUMA ouvrent des perspectives pour avancer ensemble sur des terrains qui dépassent le cadre du football », a déclaré Raphaël Varane.

Les Puma Ultra 1.2 de Raphaêl Varane sont disponibles au prix de 170€ chez Foot.fr