Kylian Mbappé n’est pas envié par Rocheteau

Il y a quelques jours, Ibrahima Konaté a avoué ne pas envier la vie de KM9. «Mbappé aujourd’hui, la place qu’il a dans ce monde, elle est exceptionnelle. Moi, je lui dis souvent: "ton niveau de foot, je le veux bien, mais ta vie, je ne la veux pas".» Et il n’est pas le seul. Au micro de RMC Sport, Dominique Rocheteau a confié avoir le même sentiment que le joueur de Liverpool.

La suite après cette publicité

«Là, je vais faire un peu l’ancien combattant, mais sincèrement non. Je n’aimerais pas. Je ne veux pas me comparer à Mbappé, c’est un joueur extraordinaire, mais je n’aimerais pas avoir la vie qu’il a, sur ce que je vois de l’extérieur. A mon époque, le foot était moins médiatisé qu’il ne l’est maintenant. Mais il était quand même médiatisé, il y avait les Coupes du monde, on était assez reconnus, c’était le sport n°1. Mais j’ai quand même eu une vie normale, une jeunesse normale. J’allais voir des concerts, j’avais des potes qui n’étaient pas dans le foot. Et dès que j’en avais la possibilité, je pouvais partir à l’étranger…» La star du Real Madrid peut également le faire, mais elle ne passe pas du tout inaperçue comme lors de son voyage polémique à Stockholm en octobre dernier.