Manchester United a trouvé un remplaçant surprise à Erik ten Hag, la Juventus va voler une star à Naples

Le «bébé» Ten Hag remplacé

Ce qui fait couler beaucoup d’encres dans les pages sports des médias anglais, c’est la drôle de décision d’Erik ten Hag. Il a réglé ses comptes avec certains journalistes hier en les refusant en la salle de presse. Il n’a pas aimé les dernières rumeurs présentant le vestiaire des Red Devils contre lui. D’après le Daily Star, qui est aussi dans le lot, Sky Sports et ESPN ainsi que Manchester Evening News, ont été exclus. Pour avoir été interdit de conférence de presse, les journalistes ont décidé de se moquer de lui à ce sujet. «Vous êtes de gros bébés» titre le Daily Star par exemple. The Manchester Evening News a plutôt décidé de renommer Man United en "Ban United" en critiquant une attaque aux droits de la presse. Le Daily Express et le Daily Mirror ont fait savoir de leur côté qu’ils soutenaient leurs collègues. Erik ten Hag devrait cependant faire attention à ses arrières, car il n’est clairement plus intouchable sur le banc mancunien, de nombreux coaches sont prêts à prendre sa place. D’après AS, Julen Lopetegui a refusé un accord d’une valeur de 18 millions d’euros par saison avec le club saoudien d’Al-Ittihad parce qu’il souhaite revenir en Premier League, à Manchester United plus précisément car il aurait été contacté récemment.

La Juve va faire mal à Naples

Sur la Une du Corriere Dello Sport, on apprend que la Juventus prépare un gros transfert. Le club turinois a pris contact avec l’agent de André-Frank Zambo Anguissa ces dernières heures. Malheureusement pour la Juve, la clause libératoire fixée à 45 millions d’euros pour le Camerounais ne concerne que les clubs étrangers. Le clan du joueur a été clair : Naples n’est pas vendeur. La Vieille Dame va essayer de négocier, mais en cas d’échec sur ce dossier, elle a déjà préparé une liste avec des plans B où l’on retrouve notamment Manu Koné et Kalvin Phillipps.

Le Bayern veut se renforcer

Le Bayern Munich prépare un mercato de folie à en croire le journal Bild dans son numéro spécial sport. Cet hiver, le club allemand a prévu un grand plan. Les Bavarois ne veulent pas revivre le fiasco vécu avec João Palhinha, dont le transfert a capoté dans les dernières minutes. D’ailleurs, les Allemands ne l’ont pas oublié et vont retenter le coup ces prochains jours d’après le Telegraph. Au poste d’arrière droit, Thomas Tuchel veut s’offrir Nordi Mukiele ou Josip Stanisic à en croire la publication allemande. La priorité en défense, ce serait surtout Clément Lenglet. Il n’a pas encore fait ses débuts en Premier League et Emery compte à peine sur lui pour la Conférence League. Le Bayern compte profiter de sa situation pour le convaincre de se tester en Bundesliga. Par contre, les Munichois auraient déjà bouclé une arrivée à en croire des médias espagnols et allemands. Le Rekordmeister va lever la clause libératoire de Bryan Zaragoza dont le bail se termine initialement le 30 juin 2027 avec Grenade. Le club de Bundesliga va même payer un peu plus que les 14 millions d’euros de sa clause, puisqu’on devrait se rapprocher des 15 millions d’euros. Mais avant de rejoindre les Bavarois, il sera envoyé en prêt pendant six mois à son club actuel. Un bon compromis.