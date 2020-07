Ajax : Lille joue avec le feu pour Sven Botman

Le Lille Olympique Sporting Club est une formation qui devrait encore faire beaucoup de bruit dans ce marché des transferts. Tout d'abord, dans le sens des départs, les Dogues doivent acter les départs de Victor Osimhen pour Naples et aussi celui du défenseur Gabriel. Pour remplacer l'international nigérian, les Nordistes ont coché le nom de Jonathan David (La Gantoise) et voudraient aussi récupérer l'international turc qui évolue au Besiktas, Burak Yilmaz.

Pour le secteur défensif, Christophe Galtier et Luis Campos ont déjà ciblé un joueur. Il s'agit du jeune défenseur de l'Ajax Amsterdam, Sven Botman. Âgé de 20 années, et sous contrat jusqu'en 2023, ce défenseur gaucher a participé à 26 rencontres toutes compétitions confondues et a inscrit deux buts tout en n’ayant écopé d'aucun carton jaune, ni rouge, ce qui fait de lui un défenseur assez propre. Tout est d'ailleurs assez bien embarqué.

Rennes, Watford, West Ham et l'Udinese sont à l'affût

Les Dogues ont un accord avec l'Ajax Amsterdam, mais aussi avec le joueur, qui se voit déjà poursuivre sa jeune carrière du côté de la Ligue 1, malgré le fait que le LOSC, qui a fini quatrième du dernier championnat, ne jouera que la Ligue Europa la saison prochaine. Tout roule donc dans ce transfert, mais il existe un petit problème. En effet, la signature, alors que tout le monde est d'accord, tarde à se concrétiser, le LOSC attendant, selon nos informations, le départ de Gabriel pour accélérer dans le sprint final.

C'est dans ce contexte particulier que quatre écuries rêvent de jouer un sale tour au LOSC. La première est en France et continue de s'activer pour trouver des défenseurs centraux. C'est Rennes, qui jouera le barrage de la Ligue des Champions la saison prochaine. En Angleterre, West Ham et Watford sont aussi à l'affût, tandis qu'en Italie, l'Udinese aime aussi beaucoup Botman. Il va falloir que le LOSC accélère dans les prochains jours pour ne pas voir la pépite néerlandaise lui passer sous le nez.