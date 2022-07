Mercato : Kévin Malcuit affole la Ligue 1

Depuis le 30 juin dernier, de nombreux joueurs se retrouvent libres et sur le marché. C'est le cas de Kévin Malcuit. Âgé de 30 ans, le latéral a quitté Naples, club qu'il avait rejoint en 2018. Prêté à la Fiorentina en 2020-21, le footballeur, qui n'a pas été épargné par les blessures, a fait son retour chez les Partenopei l'été dernier. Malheureusement, l'ancien joueur de l'ASSE n'a pas eu beaucoup d'opportunités pour s'exprimer sur le terrain.

En effet, il a été aligné à 13 reprises toutes compétitions confondues, dont 3 fois en tant que titulaire. Le temps pour lui de délivrer une passe décisive. En fin de contrat à la fin du mois de juin 2022, le natif de Châtenay-Malabry a quitté les Napolitains. Libre et prêt à relever un nouveau challenge, Malcuit, qui veut retrouver régulièrement du temps de jeu, à des touches dans l'Hexagone.

Lille et Toulouse bataillent

En effet, deux formations de Ligue 1 se penchent sur son cas, selon nos informations. Tout d'abord, il y a le LOSC. Si les Dogues étudient en parallèle d'autres pistes et visaient un profil plus jeune, ils n'ont pas oublié le latéral droit. Son profil et surtout son expérience au sein du championnat de France plaisent. Mais les Nordistes ne sont pas les seuls à être conquis.

D'après nos informations, le Toulouse Football Club est également sur le coup pour rapatrier Kévin Malcuit au sein de notre chère Ligue 1. Promus en première division, les Pitchounes ont coché le nom du joueur né en 91. Il reste à savoir ce que le footballeur, qui n'est pas contre un retour en France comme tenter une nouvelle expérience à l'étranger, compte faire. Affaire à suivre...