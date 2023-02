OL : Laurent Blanc évoque l’intégration des jeunes

La suite après cette publicité

En difficulté avant le déplacement à Troyes pour le compte de la 22e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais tenait plusieurs conférences de presse ce vendredi. Après avoir présenté les nouvelles recrues (Dejan Lovren, Jeffinho et Amin Sarr) et fait le point sur le mercato hivernal, le club rhodanien laissait la place à Laurent Blanc, son entraîneur. L’occasion pour le technicien français d’évoquer la place des jeunes dans le groupe lyonnais.

«On me disait quand je suis arrivé d’intégrer des jeunes mais je disais qu’il fallait déjà s’entraîner avec les pros. Comme on a fait six départs en janvier, c’est beaucoup malgré les trois recrues. On va combler avec des jeunes qui vont monter de l’académie. C’est un désir car il y a de jeunes qui sont bons mais pas encore prêts (à jouer) selon moi. Ils vont s’entraîner avec nous. Ils seront plus présents à l’entraînement et auront peut-être la possibilité d’être convoqués dans le groupe. Il y a des bons jeunes à Lyon comme à Rennes ou Monaco. Mais on les a déjà intégrés à Lyon. Après comme on s’est séparé de six joueurs et on a recruté trois joueurs. On a fait de la place pour un, deux ou trois jeunes de la réserve.»

À lire

OL : une première longue absence pour Jeffinho !