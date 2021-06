Le PSG a Illan Meslier à l'œil

Auteur d'une première saison pleine du côté de Leeds, Illan Meslier (21 ans) s'est longuement confié dans les colonnes du Télégramme. Le portier a également évoqué l'intérêt du Paris SG. «Je ne peux rien dire là-dessus», s'est-il contenté de lâcher, laissant son représentant Yvon Pouliquen en dire un peu plus.

«Le PSG regarde mais l’objectif d’Illan, c’est de jouer. Il vient de faire une première saison en Premier League, il va falloir qu’il confirme. Aller au PSG pour prendre la suite de Navas dans un an ou deux, et ne pas jouer, où est l’intérêt ? La progression sera beaucoup plus importante en continuant à jouer à Leeds », a-t-il expliqué.