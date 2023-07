Décès de Nahel : Didier Deschamps explique le message des Bleus

Les émeutes de ces derniers jours ont marqué le pays. Si elles tendent à se calmer, le décès du jeune Nahel (17 ans), tué par un tir de policier lors d’un contrôle routier à Nanterre le 27 juin dernier, est encore bien vif dans les mémoires. Les joueurs de l’équipe de France ont appelé au calme il y a quelques jours. Une initiative à laquelle s’est associée le sélectionneur, Didier Deschamps, qui a expliqué ce geste sur les ondes de RTL. «Le sport a un rôle sociétal important et les sportifs ont aussi un rôle de citoyen. Personne, et encore moins les joueurs peuvent avoir la prétention de pouvoir résoudre tous les problèmes du quotidien mais c’est une initiative qui va dans le sens du groupe et de l’unité», introduit le patron des Bleus.

Il espère que ce message de l’équipe de France apaisera les tensions du moment même s’il se doute d’un effet limité. «J’ose espérer que ça puisse avoir suffisamment influence pour retrouver un peu plus de calme et de sérénité. Alors que notre pays souffre, nos joueurs ont décidé de lancer un appel au calme. Je salue leur initiative, à laquelle mon staff et moi nous associons. Nous avons également une pensée pour la famille de Nahel. Toutefois, sans vouloir donner de leçons à personne, j’ai la profonde conviction que la violence n’a jamais rien résolu.»

