Ligue 1 : les flops du mercato (2/2)

Lionel Messi (34 ans/PSG)

On a encore du mal à croire à la présence de Lionel Messi en Ligue 1, alors imaginez un peu, le mettre dans les flops du mercato... Incongru ? Totalement. Injustifié ? Pas vraiment. Lionel Messi en Ligue 1, c'est 5 apparitions (4 titularisations), 0 but et 0 passe décisive. Il n'y a pas que les statistiques dans la vie, me direz-vous, et en effet, il n'y a pas que cela. Le problème, c'est que le reste non plus n'est pas au rendez-vous. L'Argentin peine à devenir un relais privilégié dans le jeu parisien, handicapé peut-être par son positionnement à droite, collé à la ligne. L'impression visuelle est assez terrible, celle d'un joueur qui fait peu de différences balle au pied, avec un déchet technique parfois surprenant pour un joueur de son talent. Heureusement pour le PSG, c'est mieux en Ligue des Champions avec 3 buts inscrits, mais en Ligue 1, ce n'est clairement pas ça. Sur ses 4 titularisations, il a connu la défaite à Rennes et le nul à Marseille. Deux rencontres où il n'a jamais fait parler son génie. On ne doute pas qu'il parviendra à le faire au fil des semaines mais l'attente est plus longue que prévu.

Fransergio (31 ans/Bordeaux)

Bordeaux avait placé beaucoup d'espoir dans cette recrue, la plus chère de son été (4,5 M€ hors bonus). Décrit comme « un milieu de terrain moderne » par Admar Lopes, directeur sportif des Girondins chargé du recrutement, le milieu de terrain brésilien a plutôt symbolisé la vétusté depuis son premier match, le 28 août dernier. Totalement dépassé par l'engagement technique, auteur d'erreurs grossières qui ont coûté des buts et des défaites à son équipe, le joueur de 31 ans a livré des prestations catastrophiques et a logiquement perdu sa place ces dernières semaines. Faut-il le condamner définitivement ? Son arrivée un peu rocambolesque (il a dû attendre l'officialisation de son transfert durant une semaine à l'hôtel) ne l'a pas aidé, et son expérience de capitaine à Braga n'a pas suffi à compenser ses manques. Il lui faudra du courage pour se relever de ce premier tiers de saison cataclysmique.

Damien Da Silva (33 ans/OL)

Première recrue de l'Olympique Lyonnais cet été, Damien Da Silva (33 ans), arrivé libre à l'issue de son contrat avec le Stade Rennais, devait apporter de l'expérience dans le secteur défensif et devenir un sérieux concurrent de Marcelo et Jason Denayer en défense centrale. Déjà suspendu lors des deux premiers matches de Championnat contre Brest (1-1) et Angers (0-3), l'ancien Rennais était aligné lors du nul contre Clermont (3-3), avant de se faire expulser lors de la victoire à Nantes (1-0). Depuis, il n'a plus débuté en Ligue 1, notamment en raison de l'arrivée de Jérôme Boateng, et reste derrière le jeune Sinaly Diomandé (20 ans) dans la hiérarchie du club rhodanien alors que Marcelo ne fait plus partie de l'équipe première. Damien Da Silva a d'ailleurs été plus de fois suspendu (3 fois) que titulaire en Ligue 1 (2 fois) avec l'OL.

Ignacio Ramirez (24 ans/ASSE)

Le dernier jour du mercato estival, l'AS Saint-Etienne réalisait un immense coup en attirant dans ses filets le meilleur buteur de Liverpool ! Oui, mais le Liverpool Futbal Club basé à Montevideo en Uruguay. Et la différence se remarque malheureusement lorsqu'on voit à l'oeuvre Juan Ignacio Ramirez, loin des standards européens. Claude Puel a essayé, en le faisant entrer en jeu contre Montpellier puis en le titularisant contre Bordeaux. Pour un résultat proche du néant. Ramirez a gratté deux autres entrées en jeu mais pas plus. Depuis, c'est surtout la réserve qui l'accueille.

Myron Boadu (20 ans/Monaco)

C'était l'un des gros coups de l'été, et c'est devenu l'une des grandes déceptions de ce début de saison. Payé 17 M€ (hors bonus) à l'AZ Alkmaar, l'international néerlandais (1 sélection) est bien loin de ces excellentes performances en Eredivisie. Arrivé dans la peau d'un joker à Monaco, derrière l'intouchable Ben Yedder et ses lieutenants (Volland, Dio, Golovin, Gelson Martins), Boadu n'avait pas de pression particulière sur ses épaules. S'il ne s'affole pas encore, son rendement est clairement insuffisant avec 1 seul petit but marqué pour 17 apparitions toutes compétitions confondues. Boadu rate des choses faciles et peine à faire sa place dans le onze monégasque. Pour sa première expérience à l'étranger, à seulement 20 ans, cela s'explique, mais il ne faudra pas que cela dure.

