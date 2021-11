Ligue 1 : les tops du mercato (1/2)

Achraf Hakimi (23 ans/PSG)

Arrivée en provenance de l'Inter Milan pour un montant estimé à 60M€, la recrue estivale du Paris Saint-Germain connaît, certes, un léger coup de pompe depuis plusieurs semaines. Affichant quelques lacunes défensives, à l'image de ce carton rouge reçu contre l'OM, l'international marocain (36 sélections, 4 buts) se montrent par ailleurs beaucoup moins tranchant offensivement (aucun tir tenté sur ses 5 derniers matches de L1), un domaine où il est pourtant censé faire des différences. Au cœur d'un collectif parisien parfois friable, le latéral droit du PSG a cependant pu se targuer, pendant de longues semaines, d’être la meilleure recrue parisienne de l’été. Et pour cause, ses débuts ont été étincelants. Sa vitesse, son entente avec Kylian Mbappé, sa capacité à répéter les efforts et ses qualités techniques indéniables ont révolutionné le flanc droit du PSG, qui souffrait ces dernières saisons. Le point d’orgue ? Ce doublé décisif contre Metz (1-2) qui lui permet, aujourd'hui, d'afficher un bilan de 3 buts et 2 passes décisives après seulement 13 journées. Si l'ancien Merengue est actuellement à la recherche d'un second souffle, son arrivée dans la capitale française n'est clairement pas passée inaperçue.

La suite après cette publicité

William Saliba (20 ans/Marseille)

Du haut de ses 20 ans, William Saliba, prêté par Arsenal jusqu'à la fin de la saison, s'est imposé comme le véritable taulier de la défense marseillaise. Dans les chiffres, cela se traduit par ses 16 matches joués en intégralité (1440 minutes) sur les 17 disputés par l'OM toutes compétitions confondues. Dans les faits, la sérénité dégagée par le capitaine de l'équipe de France espoirs s'illustre par ce retour salvateur réalisé sur la flèche Kylian Mbappé lors du Classique Marseille-Paris (0-0) et cette capacité de relance très appréciée par son entraineur. À l’aise techniquement, infranchissable et rassurant pour ses compères de défense, l'ancien stéphanois joue, pour l'heure, une partition quasi parfaite en terres phocéennes. Devenu l'un des hommes clés de Jorge Sampaoli en ce début de saison, le natif de Bondy dégage un charisme et un leadership déroutant pour veiller sur les buts de Pau Lopez, qui a lui aussi élevé son niveau. Deuxième meilleure défense du championnat derrière l'OGC Nice (12 buts encaissés), l'OM le doit en grande partie à son numéro 2.

Andy Delort (30 ans/Nice)

Déjà auteur de deux buts et une passe décisive avec Montpellier lors des trois premières journées de Ligue 1, l'attaquant international algérien de 30 ans (11 sélections, 2 buts) avait finalement pris son envol pour l'OGC Nice dans les derniers instants du mercato estival contre un chèque de 10M€. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le néo-azuréen a parfaitement réussi son atterrissage. Fort d'un nouveau caviar et de cinq réalisations, le Sétois brille de mille feux et totalise un bilan impressionnant de 7 buts et 2 passes décisives en 12 matches disputés. Quatrième meilleur buteur du championnat de France, celui qui a décidé de se concentrer sur les Aiglons, au risque de créer une brouille définitive avec l'Algérie de Djamel Belmadi, s'adapte parfaitement à son nouveau challenge. De quoi recevoir les louanges de son entraîneur Christophe Galtier : «Andy, on le connaît tous. En dehors de ses qualités de footballeur et de buteur, il a un mental d'acier. Il est imprégné de la victoire. Il fait partie de ces joueurs qui ont horreur de la défaite. Il symbolise au mieux ce que je veux voir d'une équipe. Quand on crée un groupe, il faut toujours des locomotives, et des leaders. Andy est un leader en termes de caractère, mais aussi de détermination et d'adresse devant le but».

Melvin Bard (21 ans/Nice)

Arrivé de l’Olympique Lyonnais cet été pour la modique somme de 3 millions d'euros, le nouveau latéral gauche du Gym réalise un début de saison étincelant et a semble-t-il d'ores et déjà digéré ce départ surprise de son club formateur. Essentiel au sein de l’organisation de Christophe Galtier avec l'OGC Nice (meilleure défense du championnat avec seulement 10 buts encaissés), l'ancien Lyonnais impressionne et s'est parfaitement intégré dans la défense à quatre des Aiglons, en témoigne ses onze titularisations après seulement treize journées. À l'aise défensivement et efficace techniquement grâce à son joli pied gauche, il a rapidement devancé Hassane Kamara dans la hiérarchie à son poste. Déjà passeur décisif face à Nantes, l'international des Espoirs s'est même offert son premier but en Ligue 1, contre Brest (2-1), en montrant qu'il pouvait également être efficace sur coup de pied arrêté. De quoi combler le technicien des Azuréens : «Melvin progresse de semaine en semaine. Il a une très bonne lecture du jeu. J'aime sa façon de se projeter après récupération du ballon». De quoi également s'en mordre les doigts côté lyonnais...

Kevin Danso (23 ans/Lens)

Arrivé en provenance d'Augsbourg contre un chèque de 5,5 millions d'euros, l’international autrichien (6 sélections) du Racing Club de Lens, qui n'avait pas hésité à aller au clash avec son ancienne direction, s’est rapidement acclimaté. Au point de devenir un titulaire indiscutable dans le onze de Franck Haise (10 titularisations en 13 journées de L1). Dans l’axe central de la défense lensoise, le natif de Voitsberg en impose et fait preuve d'une autorité et d'une détermination de tous les instants. D'ores et déjà adopté par les supporters sang et or, celui qui ne parle pas encore couramment français, mais y travaille, affiche pourtant une très belle complicité avec Facundo Medina et Jonathan Gradit : «notre relation s’améliore de jour en jour avec le travail. Il y a encore quelques difficultés de communication mais plus on va s’entraîner mieux ce sera. Facundo est très excentrique mais j’apprécie ça, Jonathan c’est l’opposé. Il est assez calme même s’il blague souvent dans le vestiaire», déclarait récemment l'Autrichien. Symbole de ce début de saison de haute volée, ses performances avec le club nordiste lui ont permis de retrouver la sélection, lors de la dernière trêve internationale. Dauphin du PSG avec la cinquième meilleure défense de Ligue 1 et la deuxième meilleure attaque, Lens réalise un départ tonitruant. Et Kevin Danso n'y est pas pour rien.

Kamaldeen Sulemana (19 ans/Rennes)

Recruté cet été pour 15M€ en provenance du FC Nordsjaelland, le remuant ailier du Stade Rennais éclabousse la Ligue 1 de son talent depuis son arrivée. Auteur de débuts tonitruants, en témoigne d'ailleurs son but sublime inscrit face à Lens pour fêter sa première, avec le club breton (5 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues), l'attaquant international ghanéen (5 sélections) fait partie de ces joueurs frissons où chaque prise de balle déclenche un danger. Pour illustrer cette fougue et ses percussions dévastatrices pour l'adversaire, le natif de Techiman est tout simplement le meilleur dribbleur en activité dans le championnat de France. Une moyenne de 6,44 dribbles réussis toutes les 100 minutes qui lui permet de devancer un certain Neymar (6,28 dribbles réussis). Dévoreur d'espaces et constamment dans la provocation, le feu follet rennais fait trembler, semaine après semaine, les défenses adverses. De quoi d'ores et déjà marquer Nuno Mendes (PSG), autre petit nouveau et déjà bien alerte sur le génie de ce minot de 19 ans : «il y en a un qui m'a causé beaucoup de problèmes, c'est Sulemana de Rennes». La liste des joueurs impressionnés risque d'ailleurs d'enfler dans les mois à venir.