Nouveau contrat pro à Bordeaux

Cette période est compliquée. En France, on n'a pas repris le chemin des terrains alors que les quatre autres gros championnats (Angleterre, Allemagne, Italie et Espagne) ont déjà repris ou sont sur le point de le faire. Par conséquent, on travaille déjà pour la saison prochaine. Outre les prolongations de contrats de certains joueurs, les formations hexagonales sont en train de faire passer professionnel des joueurs de leur centre de formation. C'est le cas ce jour à Bordeaux.

« Le FC Girondins de Bordeaux est heureux de vous annoncer la signature du contrat professionnel de Yassine Boujouama. Le jeune homme s’est engagé pour les trois prochaines saisons », écrit sobrement le club au scapulaire à propos de son ouaille de 19 ans. Boujouama peut évoluer en meneur de jeu ou au poste de relayeur au milieu de terrain et il avait déjà pointé le bout de son nez dans le monde pro en participant à certains entraînements de Paulo Sousa, l'entraîneur du FCGB.