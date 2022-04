Selon Sport, le FC Barcelone ne conservera pas Luuk de Jong la saison prochaine. Le buteur hollandais de 31 ans qui est prêté par le FC Séville jusqu’à la fin la saison, ne fait pas parti des plans de la direction sportive catalane car le Barça aurait déjà trop d’attaquants. Le joueur avait pourtant récemment déclaré qu’il souhaitait rester à Barcelone, même si un départ n’était pas exclu.

La suite après cette publicité

Selon le quotidien espagnol, de Jong ne devrait pas non plus rester à Séville puisque Monchi souhaiterait le vendre cet été car le buteur néerlandais rentrera en juin dans sa dernière année contrat avec le club andalou. Le directeur sportif sévillan miserait notamment sur les bonnes performances actuelles de son attaquant en Catalogne pour le vendre. Cette saison l’international hollandais a disputé 24 matches avec les Blaugranas, inscrit sept buts et délivré une passe décisive.