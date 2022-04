Barça : Luuk de Jong évoque son avenir

La suite après cette publicité

Salué par la presse espagnole après son but dimanche face à Levante (2-3), l’attaquant du FC Barcelone Luuk de Jong a évoqué son avenir en Catalogne lors d’une interview pour le média hollandais Ziggo Sport. Le buteur de 31 ans qui est prêté avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison au club barcelonais par le FC Séville, a expliqué être heureux au Barça même s’il aimerait avoir plus de temps de jeu. « Heureusement, maintenant les choses vont bien pour moi à chaque fois que j'ai des minutes, ce qui c'est bien aussi. Tu dois l'accepter comme ça et c'est fantastique que, quand tu comprends ton rôle, ce soit dans un club comme Barcelone », a déclaré l’avant-centre catalan.

L’international néerlandais aimerait bien rester au Barça la saison prochaine même s’il étudiera toutes les options possibles pour lui. « Après cette saison, je regarderai mes options. Je dois encore voir quelles offres viennent, mais je pense que n’importe quel joueur dirait qu’il préférait rester à Barcelone. Ce n'est pas une question pour moi, pour moi, ce serait fantastique. Je l'ai déjà dit : je vais voir si quelque chose en ressort, mais en ce moment, je travaille pour terminer une bonne saison et ensuite je verrai ce qui va suivre. », a expliqué de Jong qui a inscrit sept buts en 23 matches avec les Blaugranas cette saison.