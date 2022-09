PSG : l'incroyable révélation autour de l'arrivée d'Hugo Ekitike

La suite après cette publicité

Nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike (20 ans) devrait, une nouvelle fois, débuter sur le banc face au FC Nantes à l'occasion de la sixième journée de Ligue 1. Si l'ancien Rémois pourrait rentrer en cours de jeu, L'Equipe revient, ce samedi, sur les conditions de son arrivée dans le club de la capitale. Et les révélations ont de quoi surprendre.

Comme indique le quotidien, le nouveau buteur du PSG aurait signé le même jour que... Christophe Galtier, et ce sans que personne ne le sache et que l’intérêt du PSG n’ait fuité ! En effet, ses agents n’ont pas été reconnus à la Factory. À noter que les dirigeants du Stade de Reims, Mathieu Lacour et Pol-Édouard Caillot, étaient officiellement là pour une émission de beIN SPORTS.

