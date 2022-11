Real Madrid - Celtic : les compositions officielles

Le Real Madrid n'a pas le droit à l'erreur. Si la qualification pour les 8es de finale de la Ligue des Champions est déjà assurée, les Merengues, 10 points, bataillent désormais pour la première place du groupe F puisqu'ils ne comptent qu'un petit point de plus que Leipzig (9), se déplaçant à Varsovie pour y affronter la Shakhtar Donetsk (à suivre en direct commenté sur FM à 18h45).

La suite après cette publicité

Le Celtic, lui, est certain de terminer dernier de la poule après n'avoir récolter que deux petits points et se trouvant à quatre longueurs du club ukrainien. Avec un Karim Benzema de retour de blessure et donc trop juste pour démarrer ce soir, Carlo Ancelotti décide de titulariser Rodrygo en pointe, accompagné d'Asensio et Vinicius sur les ailes, dans un 4-3-3. Valverde descend d'un cran et rejoint Modric et Kroos dans l'entrejeu, tandis que Carvajal, Militao, Alaba et F.Mendy forment la défense à quatre.

Les compositions d'équipes :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Éder Militao, Alaba, Mendy - Valverde, Modric, Kroos - Asensio, Rodrygo, Vinicius Junior

Celtic : à venir

Pour cette 6ème journée de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 150 € avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.

Suivez les rencontres de Ligue des Champions. Cliquez ici pour vous abonner à RMC Sport et accéder au match.