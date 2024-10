Man Utd : Patrice Evra en veut à Sir Alex Ferguson

La crise que traverse Manchester United ne date pas d’hier. Depuis le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013, les Red Devils peinent à renouer avec leur glorieux passé. Les entraîneurs et les joueurs se succèdent, mais d’année en année, Manchester United régresse. Interrogé, une nouvelle fois, sur la déchéance du club le plus titré de Premier League, Patrice Evra a livré une explication assez surprenante. Selon l’ex-international français, la chute du club mancunien est de sa faute… et celle de Ferguson.

La suite après cette publicité

« Je m’en veux, j’en veux à Sir Alex Ferguson. C’est toujours difficile de parler de United en ce moment parce qu’à l’époque, nous jouions pour les fans, pour ce logo, pour l’histoire. Nous sommes partis trop tôt et c’était difficile pour les joueurs parce qu’ils n’ont pas d’exemple. (…) Je ne suis pas à l’intérieur, je ne sais pas quel est le problème. Erik ten Hag essaie de faire de son mieux, mais ce n’est pas suffisant. Mais il ne s’agit pas seulement de cette saison, c’est depuis que nous avons remporté le dernier championnat en 2013 que le club est dans le chaos », a indiqué l’ancien latéral gauche du club mancunien, pour BBC Sport.