OM-PSG : Hatem Ben Arfa frustré par la prestation marseillaise

L'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain se sont quittés dimanche soir sur un match nul et vierge au (0-0), malgré deux buts refusés de Luan Peres contre son camp (14e) et d'Arkadiusz Milik (21e). Dans un entretien accordé à l'Équipe pour débriefer la rencontre, l'ex-international français Hatem Ben Arfa, passé par l'OM (2008-2011) et le PSG (2016-2018), s'est livré sur l'affrontement de ses deux anciens clubs, avouant avoir été déçu par la prestation marseillaise.

La suite après cette publicité

«J'ai aimé la première période des Parisiens dans le sens où on sentait qu'ils maîtrisaient le match. Ils ont un peu pêché dans la finition mais, dans l'ensemble, ils étaient sereins. J'ai aimé aussi la relation entre Messi et Mbappé. Elle confirme ce qui germait au cours des derniers matches. En revanche, je n'ai pas retrouvé le Marseille des matches précédents dans les ambitions, comme s'il avait peur des contres parisiens. Ce n'était pas l'OM qui m'a fait kiffer depuis le début de saison», a-t-il affirmé dans les colonnes du quotidien sportif.