Barça : l'annonce forte de Joan Laporta

De retour à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta fait face à un énorme chantier. Sorti de la course au titre et éliminé de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale par le PSG, le club catalan vit une saison très compliquée. Le tout sans oublier une situation financière désastreuse. D’ailleurs, les médias espagnols ont fait savoir que les Culés avaient jeté l’éponge pour Erling Haaland. Obligé de se refaire une santé tout en ayant une marge de manoeuvre très limitée, le Barça a du sin sur la planche. Mais Laporta compte bien s’activer. Dans des propos relayés par Sport, le patron blaugrana a fait savoir que des changements allaient intervenir ces prochains jours.

« Un cycle se termine, nous démarrons un processus de renouvellement. J'ai dit qu'à la fin de la saison, nous ferions des évaluations en fonction des résultats et des matches. Nous avons remporté la Coupe du Roi, nous en sommes très fiers, mais nous avons été très vite éliminés de la Ligue des Champions et nous avons perdu le championnat de manière incompréhensible. À partir de la semaine prochaine, des décisions seront prises pour bâtir une équipe plus compétitive l'année prochaine pour gagner la Ligue des Champions et la Liga. Quand je parle de fin du cycle et des renouvellements à venir, c'est parce que je pense que c'est ce qu'il faut faire », a-t-il déclaré.