Le Barça aurait jeté l'éponge dans le dossier Haaland !

Serial buteur du Borussia Dortmund (25 buts inscrits en 27 matches de Bundesliga), Erling Haaland (20 ans) est annoncé comme l’un des principaux acteurs du prochain mercato. Le BVB espère toujours le conserver, mais son agent, Mino Raiola, multiplie les sorties médiatiques pour forcer un départ.

Lié aux Marsupiaux jusqu’en 2024, le Norvégien est d’ailleurs annoncé dans le viseur du Real Madrid, du Bayern Munich et du FC Barcelone. Cependant, AS relaie une information de TV3 selon laquelle les Blaugranas auraient décidé de jeter l’éponge dans ce dossier. Sans surprise, les Culés doivent faire face à une situation financière très compliquée et malgré la rencontre entre Raiola et Laporta, ils n’ont pas les moyens de supporter un transfert estimé à plus de 100 M€.