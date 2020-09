Cinq choses à savoir sur Luis Henrique, nouvel attaquant ciblé par l'OM

La suite après cette publicité

Il n'appartient pas à Botafogo

Le jeune attaquant évolue à Botafogo depuis l'année passée, mais il n'appartient pas au club carioca. Il est prêté par Três Passos Atlético Clube, son club formateur, de l'état de Rio Grande do Sul, et ce jusqu'en décembre 2022. Initialement cédé jusqu'en décembre 2019, il a rapidement convaincu le Fogão de prolonger l'expérience grâce à son talent. Au regard du partenariat existant entre les deux écuries brésiliennes, Botafogo aurait droit à 40% du montant d'un éventuel transfert, soit 4 M€ si, comme l'annonce RMC Sport, l'opération s'élève à 10 M€. Précision, les deux clubs avaient convenu d'une clause libératoire à 30 M€.

Le Bayern Munich l'a mis à l'essai

Luis Henrique est présenté comme l'une des plus grosses promesses du football brésilien. En 2018, à 16 ans, il avait même passé 15 jours à l'essai au Bayern Munich. Il disputait alors un tournoi avec son équipe du TAC quand il a tapé dans l'œil des Bavarois. Ces derniers l'ont ainsi invité à s'entraîner avec les jeunes Munichois. Un essai non concluant puisque Luis Henrique est ensuite rentré chez lui, au Brésil.

Surnommé le Mbappé brésilien

Il est le facteur X de Botafogo cette année (19 matches toutes compétitions confondues en 2020, 2 buts et 5 passes décisives). On le décrit comme un ailier polyvalent très rapide, capable de répéter les courses à haute intensité, d'où son surnom de Mbappé brésilien. Très explosif, il affiche des qualités au-dessus de la moyenne en termes de conduite de balle et d'élimination. Il donne de la profondeur au jeu de son équipe. Un prospect annoncé comme très intéressant par plusieurs observateurs du marché brésilien. « C’est le joueur qui compte le plus de passes décisives de Botafogo cette saison, 5 au total. C’est un des joyaux de l’équipe. À 18 ans, c’est un titulaire indiscutable. Lors des derniers matches, il était préservé à cause d’un problème au pubis », nous a confié le spécialiste de Botafogo pour Lance !, Sergio Santana.

Un défaut : la finition

S'il est réputé pour être un joueur explosif, Luis Henrique a toutefois un gros défaut. « C’est un joueur très rapide. Il joue principalement sur le côté gauche de l’attaque. Il est réputé pour être très bon dans les un contre un. Il est très bon dribbleur, il se défait facilement de ses adversaires. Mais son problème, c’est la finition. Il a des difficultés à tirer au but. Il fait souvent de mauvais choix, ses tentatives sont souvent non cadrées. En gros, il est très bon en partant du côté gauche pour rentrer dans l’axe, mais la finition c’est pas ça », explique Sergio Santana.

L'OM pas seul sur le coup

Si l'Olympique de Marseille semble tout proche de mettre la main, avec un contrat de 5 ans à la clé, sur cette pépite comme le présente André Villas-Boas en personne, le club phocéen a dû déjouer une concurrence européenne sérieuse sur ce coup. Lance ! assure en effet que le PSV Eindhoven, habitué à réaliser de jolis coups au Brésil, et Everton, qui possède avec Richarlison et Bernard deux ambassadeurs de poids, se sont eux aussi manifestés cet été pour prendre la température au sujet d'un transfert du jeune homme. Il y a quelques mois, ce sont la Juventus et Leicester qui s'étaient intéressés à lui.