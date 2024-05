Brest : la mise au point d’Eric Roy sur son avenir et le mercato

Invité de Rothen s’enflamme jeudi sur RMC quatre jours après la qualification directe du Stade Brestois pour la Ligue des champions, Eric Roy en a profité pour mettre les choses au clair concernant son avenir. «J’ai encore un an de contrat, aujourd’hui, je ne me vois pas ailleurs qu’à Brest», a tout d’abord concédé le technicien brestois, avouant avoir eu des propositions de clubs étrangers. Relancé sur l’avenir de Grégory Lorenzi, le directeur sportif brestois, le Français de 56 ans a cependant déclaré ne pas en savoir plus au sujet de son dirigeant. «Je n’ai aucune info. C’est à lui qu’il faut poser la question. On est dans une semaine décisive parce qu’il rencontre le président, le board, pour déterminer ensemble une feuille de route».

Enfin, le grand architecte de la réussite du SB29, élu meilleur entraîneur de la saison 2023-2024 en Ligue 1, s’est confié sur le mercato à venir du club finistérien. «Des moyens ? On ne demande pas des sommes faramineuses mais on veut avoir des choses arrêtées, factuelles. On a huit matchs de plus de garantis (avec la Ligue des Champions, ndlr). Ce qu’on veut surtout renforcer c’est du 14e au 22e joueur. Si on arrive à garder nos forces vives, idéalement, l’idée est d’avoir des doublures à chaque poste avec le même niveau, ou pratiquement, que le titulaire. On est là soit pour relancer des joueurs ou les faire éclore. On aura des paris à tenter». Le message est passé !