Euro 2024 : un chant de supporters anglais fait scandale en Allemagne

Vendredi et samedi soir, les supporters anglais étaient déjà présents dans les rues de Düsseldorf, alors leur équipe ne joue que ce soir, contre la Serbie (21 heures). Ils se sont fait remarquer, et pas de la bonne manière.

Comme le relaie le Daily Mail, des fans anglais turbulents ont été filmés en train de chanter «Ten German bombers» (Dix bombardiers allemands) sur l’air de «She’ll Be Coming Round The Mountain» (Elle descend de la montagne). La police allemande a averti ces supporters de ne pas chanter ce genre de chansons, en indiquant de «ne pas être stupide». Ce n’est pas punissable en Allemagne. «J’espère que tous les autres fans pacifiques et respectueux de la loi leur diront : 'arrêtez ça’ (…) Nos pays ont été et restent des alliés depuis plus de sept décennies», a déclaré de son côté le chef de la police, Peter Both.

