Le match Serbie - Angleterre effraie la police allemande

Ce soir, l’Angleterre affronte la Serbie pour leur premier match dans cet Euro. Les Three Lions, considérés comme des favoris pour cette compétition, pourront compter sur le soutien de leurs supporters ce soir et pour le reste du tournoi. D’ailleurs, ceux-ci inquiètent les autorités allemandes, tout comme les supporters serbes, en vue de ce match prévu à 21 heures.

En effet, comme l’indique The Guardian, 30 000 supporters anglais - dont 20 000 seulement auraient des billets - sont attendus à Gelsenkirchen pour cette rencontre, ainsi que 10 000 Serbes, dont 500 sont des hooligans prêts à commettre des actes de violence selon le journal. Il précise aussi que la séance d’entraînement des Serbes a dû être interrompue jeudi, après des échanges d’engins pyrotechniques entre la police et des supporters. Pourtant, le chef de la police de Gelsenkirchen s’inquiète plus pour les Anglais, et craint que ceux-ci se dirigent vers du supporteurisme plus agressif. Beaucoup d’inquiétudes donc.