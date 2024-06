Euro 2024 : Adam Wharton, le nouveau phénomène qui rend fou l’Angleterre

Une dynamique totalement dingue pour Adam Wharton. Titulaire en Championship avec Blackburn en début de saison, le milieu de terrain de 20 ans va disputer l’Euro 2024 avec l’Angleterre et brigue même une place de titulaire. Une trajectoire fulgurante qui a tout de la "success story" dont raffolent les amoureux du football anglais. Formé du côté de Blackburn Rovers où son grand frère Scott (26 ans) évolue toujours, Adam Wharton s’était vite fondu dans les plans de son coach Jon Dahl Tomasson. Lancé à 18 ans, il affiche déjà 51 apparitions en Championship pour 4 buts et 5 offrandes. «J’ai immédiatement vu le potentiel d’Adam quand je suis arrivé ici. Je lui ai immédiatement donné des minutes, puis je l’ai retiré de l’équipe parce que je pensais qu’il avait besoin d’apprendre à devenir un joueur de football professionnel. J’ai vu sa qualité avec ballon. Il peut faire des choses que personne n’a vues auparavant, il peut jouer des passes sous pression, il peut jouer en une seule touche et il a une grande vision», expliquait le Danois en décembre dernier quand Adam Wharton avait prolongé son bail avec les Riversiders.

La suite après cette publicité

L’ancien du Feyenoord et de l’AC Milan a utilisé des termes similaires à ceux utilisés par Frédéric Antonetti pour évoquer Yann M’Vila il y a 15 ans : «je pense qu’il passe à un autre niveau depuis le début de cette saison. Avec le ballon, il est au niveau de la Ligue des Champions, je l’ai dit à plusieurs reprises. J’y ai joué et entraîné suffisamment en Ligue des champions et je devrais le savoir.e pense qu’il apprend beaucoup avec le ballon et qu’il s’améliore beaucoup. C’est encore un jeune garçon qui a besoin d’apprendre beaucoup, mais il s’améliore très bien.», Mais alors que sa saison avec Blackburn était excellente (29 apparitions, 2 buts et 3 offrandes) malgré une situation compliquée collectivement (17e lors de son dernier match), Adam Wharton est parti en direction de Crystal Palace moyennant 25 millions d’euros, soit le plus gros transfert de l’hiver en Premier League. Et très vite, le phénomène s’est mis en action pour le plus grand bonheur des Eagles.

À lire

Euro 2024 : un chant de supporters anglais fait scandale en Allemagne

Adam Wharton a mis tout le monde d’accord

Lancé dans une défaite 4-1 de son équipe contre Brighton, Adam Wharton avait néanmoins crevé l’écran et son coach Roy Hodgson était satisfait : «il a montré pourquoi nous l’avons acheté. C’était un baptême du feu, sa performance était bonne, je pense qu’il ira de mieux en mieux.» Des paroles prophétiques et Adam Wharton a peu à peu participé à la remontée de Crystal Palace au classement. Revigoré comme ses coéquipiers par l’arrivée d’Oliver Glasner sur le banc, Adam Wharton a été déterminant dans les 6 victoires en 7 matches des Eagles pour boucler la saison à la 10e place. Une fin de saison canon marquée par des succès éclatants contre West Ham (5-2), Manchester United (4-0) et Aston Villa (5-0). De quoi convaincre Gareth Southgate de le convoquer parmi les 33 puis 26 Anglais pour l’Euro 2024, et laissant notamment Jordan Henderson ou James Maddison au placard. Entré en jeu lors d’une victoire 3-0 contre la Bosnie-Herzégovine, il a composté son billet pour l’Euro 2024 et marqué des points en vue du tournoi.

La suite après cette publicité

«Il s’est installé en toute confiance avec le ballon. J’aime le fait qu’il aime jouer vers l’avant aussi vite qu’il le peut. Il voit des images quand il est servi, et nous manquons de ce type de joueurs depuis sept ou huit ans, si je suis honnête. Parfois, cela a eu un effet sur la façon dont nous avons pu jouer. Il y a évidemment quelques bons joueurs techniques qui ont réussi. Kobbie (Mainoo ndlr) en est un. Adam Wharton en est un. L’un de ces garçons jouait en Championship plus tôt cette année et l’autre trouvait ses marques pour Manchester United. Ce ne sont donc pas Kroos et Modric en termes d’expérience, mais l’équipe aura un ressenti différent et nous pensons que c’est la meilleure voie à suivre», avait déclaré son coach Gareth Southgate suite à cette prestation.

Son partenaire de sélection Declan Rice est également séduit : «Adam a joué sa première moitié de saison en Championship, est venu à Crystal Palace et a été exceptionnel. Je pense qu’à l’entraînement, il a impressionné beaucoup de joueurs, il est tellement posé et calme avec le ballon. Il a un beau pied gauche, c’est juste un garçon très terre-à-terre, qui veut apprendre. Je pense qu’il fait partie de ceux qui ne se laissent pas décourager par les grandes choses.» Actuellement à la lutte avec Trent Alexander-Arnold et Kobbie Mainoo pour être le troisième joueur à épauler Declan Rice et Jude Bellingham dans le milieu anglais, Adam Wharton s’est fait une place au soleil. La pépite de Crystal Palace entend désormais se faire une place dans l’entrejeu des Three Lions et se révéler un peu plus au grand public. Cela commence dès ce dimanche contre la Serbie.