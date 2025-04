Lautaro Martínez fait vibrer l’Italie après son match face au Bayern

Lautaro Martínez a une nouvelle fois confirmé son statut de leader offensif de l’Inter Milan. Sur la pelouse de l’Allianz Arena, en quart de finale aller de Ligue des champions, face à un Bayern Munich solide et dominateur par séquences, l’attaquant argentin a été l’homme du match. C’est lui qui a ouvert le score à la 38e minute d’une superbe frappe extérieure du pied, concluant avec précision une action collective bien construite.

La suite après cette publicité

Sa prestation, alliant caractère, impact et efficacité, a permis à l’Inter de signer une belle victoire à Munich (2-1), avant le match retour à San Siro. Dans un contexte tendu et face à un adversaire de très haut niveau, Lautaro a incarné l’équilibre parfait entre talent individuel et esprit collectif. Un vrai match de patron, dans la continuité de sa grande saison avec le club lombard, qui n’a pas manqué d’impressionner les journaux transalpins.

La presse italienne sous le charme

La Gazzetta dello Sport salue une prestation de haut vol en évoquant : « Lautaro Martinez est une sorte de Philippe Petit, le funambule français qui marchait dans l’air, traversant les tours jumelles sur un mince fil. Depuis le début de l’année, l’Argentin marche sur une ligne similaire. De chaque côté, il y a le vide, il y a les critiques, mais le Taureau va droit au but. » L’attaquant argentin en est désormais à six réalisations lors de ses quatre derniers matchs de Ligue des Champions, une forme impressionnante à l’approche du quart de finale retour prévu le 16 avril à San Siro.

La suite après cette publicité

La Gazzetta dello Sport poursuit ainsi : « Le dernier joueur de l’Inter à avoir marqué autant de buts lors d’une édition de la grande coupe est Eto’o, qui avait inscrit huit buts lors de l’édition 2010-11. Le manifeste d’un match à outrance où il a accumulé les récupérations sur la ligne de sortie pour harponner les ballons sales et les nettoyer. Lautaro est le sacrifice au service de l’ensemble. Un beau but pour continuer à dribbler les critiques. » Tuttosport, à son tour, souligne « une action de jeu, un but de maître » dans « le stade qui allait accueillir la finale de la Ligue des Champions ». Enfin, Il Messaggero qualifie tout simplement la prestation des Nerazzurri « d’exploit », grâce à des buts signés Lautaro et Frattesi.

Lautaro veut lui « encore progresser »

Si la presse et les supporters italiens saluent unanimement sa prestation face au Bayern, et plus généralement sa constance européenne depuis le début de saison, Lautaro Martínez, lui, garde les pieds sur terre. « Le but ? Je voulais frapper du pied gauche, mais il y avait beaucoup de monde et j’ai changé d’avis. C’était un beau but pour prendre l’avantage. Après Parme, c’est une victoire importante. Nous devons encore progresser si nous voulons gagner », a-t-il confié au micro de Sky Sports à l’issue de la rencontre.

La suite après cette publicité

Un discours lucide et exigeant, à l’image du capitaine nerazzurro, qui refuse de se satisfaire de cette victoire pourtant marquante. « Aujourd’hui, le match a été complet sur tous les plans, je suis content car nous avons montré que nous étions bons contre une grande équipe. À San Siro, nous aurons besoin du même jeu, de la même qualité », a-t-il conclu. De quoi laisser présager un match retour plein d’intensité dans une ambiance bouillante.