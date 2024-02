Premier League : un transfert inattendu à plus de 25 M€ officialisé !

90 millions d’euros. Voici le montant total déboursé, jusqu’alors, par la Premier League sur ce mercato hivernal. Une somme très éloignée des 815 millions de livres sterling, soit plus de 950 millions d’euros, envoyés l’hiver dernier. Une passivité étrange notamment expliquée par les règles du fair-play financier en Angleterre. Pourtant, à quelques heures de la fermeture de cette fenêtre hivernale, le championnat anglais a finalement décidé de retrouver ses bonnes vieilles habitudes.

Si Radu Drăgușin avait lui d’ores et déjà signé à Tottenham pour 25 millions d’euros et que le jeune prodige argentin, Claudio Echeverri, rejoindra de son côté Manchester City à la fin de la saison (les Skyblues ont déboursé 14,5M€ pour arracher le natif de Resistencia à River Plate), une nouvelle opération vient d’être officialisée à la surprise générale. Arrivé à Blackburn en juillet 2022 et formé chez les Rovers, Adam Wharton s’est engagé avec Crystal Palace.

Le plus gros transfert de Premier League cet hiver !

Montant de l’opération ? 22 millions de livres sterling, soit plus de 25 millions d’euros ! Un montant colossal pour un joueur évoluant jusqu’alors en deuxième division anglaise. Auteur de 2 buts et 3 passes décisives en 29 matches toutes compétitons confondues, le gaucher d’1m82, âgé de 19 ans, a signé un contrat de cinq ans et demi avec les Eagles. Désormais lié jusqu’en juin 2028 avec le club entraîné par Roy Hodgson, Wharton s’offre donc un nouveau challenge dans l’élite du football anglais.

«Je vais redevenir un fan comme je l’étais, donc je continuerai de regarder et j’encouragerai les gars», a de son côté déclaré l’intéressé dans une vidéo publié par Blackburn sur ses réseaux sociaux. Actuel 14e de Premier League, Crystal Palace renforce ainsi son milieu de terrain avec une jeune promesse anglaise. Reste désormais à voir comment Adam Wharton parviendra à s’adapter dans ce nouvel environnement plus que concurrentiel