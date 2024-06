Équipe de France : qui s’assoit à la table de Mbappé ?

Critiqué pour ses performances poussives en Ligue des Champions avec le PSG, Kylian Mbappé voit l’Euro comme une opportunité pour faire taire ces critiques. Le capitaine de l’équipe de France semble en forme, de bonne humeur, et préparé pour atteindre l’objectif fixé : remporter l’Euro.

Comme l’indique le quotidien L’Équipe, Mbappé est décrit comme solaire et toujours blagueur. Il est comme d’habitude aux côtés de Marcus Thuram, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Youssouf Fofana, qu’il «chambre abondamment» selon le journal sportif. Il s’est aussi rapproché des joueurs plus anciens, comme Antoine Griezmann, prouvant qu’il prend son rôle de capitaine à coeur. Kylian Mbappé est en mission.

