Euro 2024 : un homme armé d’une hache neutralisé par la police dans une fan zone

Le drame a été évité de peu. Alors que la Pologne et les Pays-Bas, prochains adversaires de la France dans le groupe D, s’apprêtent à disputer leur match d’ouverture à l’Euro 2024, ce dimanche (15 heures), au Volksparkstadion de Hambourg, une importante intervention policière a lieu actuellement dans le quartier de Sankt Pauli, là où se trouve une fan-zone, avec près de 40 000 supporters qui faisaient la fête ce midi, en amont de la rencontre.

Selon les premières informations de la police allemande, «un individu a menacé les forces de l’ordre avec une hache et un engin incendiaire. Les forces de l’ordre ont ensuite fait usage de leur arme à feu. L’agresseur a été blessé et reçoit actuellement des soins médicaux», précise la police de Hambourg dans un communiqué. Selon Bild, l’agresseur avait également un cocktail Molotov dans son sac à dos. La police suppose qu’il avait l’intention d’allumer l’engin incendiaire dans le tumulte des supporters. L’incident est maîtrisé et un effectif important de la police fédérale est maintenant présent sur place.