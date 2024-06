Les dessous lunaires des propos de Ronaldinho qui provoquent une guerre au Brésil

« C’est fini les amis, j’en ai assez. Je ne regarderai aucun match de la Copa America et je ne célébrerai aucune victoire. C’est une période triste pour tous ceux qui aiment le football brésilien. Il est difficile de trouver l’énergie nécessaire pour regarder les matches. C’est peut-être l’une des pires équipes de ces dernières années, sans vrais leaders respectables, juste des joueurs moyens pour la plupart Je n’ai jamais vu une situation aussi mauvaise. Il y a un manque d’amour pour le maillot, un manque de détermination et le plus important a été bafoué : le football. Je le répète : notre prestation est l’une des pires que j’aie jamais vues. Une honte ».

La suite après cette publicité

Les propos de Ronaldinhho suite au match nul de la Canarinha face aux USA plus tôt dans la semaine (1-1) ont créé une véritable onde de choc, alors que les Brésiliens se préparent pour une Copa América pour laquelle ils sont logiquement favoris aux côtés de l’Argentine. Forcément, la presse brésilienne est en feu, et comme le révèle El Chiringuito, la sortie médiatique de Ronnie est très mal passée dans le vestiaire de l’équipe brésilienne.

À lire

Raphinha se paye aussi Kylian Mbappé

Un coup de pub raté

Raphinha a d’ailleurs eu des propos très froids en réponse à l’ancien du Barça et du PSG : « Ronaldinho dit qu’il ne regardera pas l’équipe nationale brésilienne ? Il y a quelques jours, il écrivait à Vinicius Junior et lui demandait de lui fournir des billets pour qu’il puisse venir regarder le match de l’équipe nationale ». Dans le groupe brésilien, on soupçonnait même cette sortie médiatique de l’ancienne gloire de la Canarinha de faire partie d’une campagne publicitaire.

La suite après cette publicité

Une version confirmée par le média brésilien UOL, qui explique que beaucoup de joueurs idôlatraient Ronaldinho et qu’ils ont été surpris et déçus par cette sortie médiatique qui n’était qu’un coup de pub pour la marque Rexona. Une deuxième intervention était d’ailleurs prévue samedi prochain, à la veille du début face au Costa Rica, mais elle devrait finalement tomber à l’eau. Sacré bad buzz…