Artem Dovbyk file à Gérone

Girona continue de prendre un accent ukrainien. Six mois avec l’arrivée réussie de Viktor Tsygankov (25 ans) qui a inscrit 3 buts et délivré 6 offrandes en 19 matches, c’est son compatriote Artem Dovbyk (26 ans) qui le rejoint. L’attaquant quitte le SK Dnipro-1 avec qui il a tout cassé la saison dernière (29 buts et 8 offrandes en 39 matches).

La suite après cette publicité

Il s’est engagé avec la formation espagnole pour cinq ans. «Le Girona FC a renforcé son attaque avec l’arrivée de l’attaquant ukrainien Artem Dovbyk, 26 ans. Le joueur, qui est international pour son pays, signe un contrat de cinq saisons, jusqu’en juin 2028» peut-on lire dans un communiqué. Suivi par l’OM par le passé, il débarque contre 7 millions d’euros.