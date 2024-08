Lens veut se faire prêter Djibril Diop

Dans ces derniers instants du mercato, le RC Lens s’apprête à perdre plusieurs éléments. Si Massadio Haïdara est annoncé du côté du Stade Brestois et que Salis Abdul Samed va tenter de se relancer en Angleterre sous les couleurs de Sunderland comme nous l’avons révélé en exclusivité, le club nordiste est en passe de faire ses adieux à Kevin Danso. Taulier de la défense des Sang et Or depuis trois ans, l’international autrichien a donné son accord pour rejoindre l’AS Rome sur ce mercato estival

Pour tenter de combler les vides au sein de son arrière-garde, le RC Lens est allé prospecter en Norvège et a trouvé la perle rare en la personne de Djibril Diop. Selon nos informations, l’actuel 4e de Ligue 1 tente d’accueillir le roc défensif sénégalais de 25 ans, qui évolue depuis 2022 avec le Viking Stavanger.