Les annonces pessimistes de Brest pour son mercato

Une fois l’émotion de la qualification historique en Ligue des Champions passée, beaucoup s’inquiétaient un peu du sort de Brest au début de la saison 2024/2025. Habitué à jouer son maintien en Ligue 1, le club breton allait-il pouvoir mener de front le championnat et la plus prestigieuse compétition européenne avec l’un des plus petits budgets des clubs engagés ? Des incertitudes renforcées par une campagne de recrutement très dosée et les départs de plusieurs cadres de l’équipe, comme Lilian Brassier, qui ont préféré signer ailleurs plutôt que de vivre les débuts historiques des Ti Zefs en C1.

Au final, le SB29 a déjoué tous les pronostics. Auteur d’un parcours mémorable en Ligue des Champions, Brest n’a pas été la honte du football français, contrairement à ce que beaucoup lui promettaient. Éliminé en barrages (ou 16e de finale) par le Paris Saint-Germain, le club du Finistère a également assuré tranquillement son maintien, terminant à la 9e place du classement. Et la suite ? Dans les colonnes d’Ouest France, le directeur sportif Grégory Lorenzi a été très clair. Il ne faut pas s’attendre à voir Brest réaliser des miracles comme cette saison. « Ce qui est sûr, c’est qu’il ne faut pas s’attendre à ce que Brest soit, à l’avenir, un club prêt pour pouvoir jouer des compétitions européennes, ce qu’on a pu faire était exceptionnel. Si les gens ne le comprennent pas, je ne peux rien pour eux. »

«On n’a pas la possibilité pour l’instant de faire quoi que ce soit en termes d’offre de transfert.»

Une réponse qui annonce forcément la couleur concernant les intentions brestoises lors du prochain mercato. Pour le moment, seule la prolongation de deux ans du coach Éric Roy a été officialisée, mais la tendance observée ces dernières semaines évoque surtout des départs. À commencer par ceux des joueurs prêtés au SB29 sans option d’achat (Soumaïla Coulibaly, Ibrahim Salah, Romain Faivre, Abdallah Sima et Edimilson Fernandes). Viennent ensuite les cas de certains éléments tels que Mama Baldé, Madhi Camara et Marco Bizot. Pour le premier cité, Lorenzi a fait savoir que le SB29 n’avait reçu aucune offre, avant de confirmer que les deux autres avaient bien des bons de sortie. Et pour les éventuels renforts ?

Lorenzi a confirmé que Brest avait également fait une offre de prolongation à Mathias Pereira Lage. Pour le reste, il ne faut pas s’attendre à une vague de recrues. L’argent récolté cette saison en Ligue des Champions servira surtout à combler le manque à gagner dû à la forte baisse des droits TV. Un constat qui pourrait impacter certains dossiers comme celui d’Edimilson Fernandes. « Des clubs aussi pensent, que parce qu’on a fait la Ligue des Champions, on a de gros moyens financiers, ce qui n’est pas le cas. Donc ça dépendra aussi de ce que son club souhaite faire. Mais aujourd’hui, on n’a pas la possibilité pour l’instant de faire quoi que ce soit en termes d’offre de transfert. (…) Heureusement qu’on a eu la Ligue des Champions cette année. Cet argent-là nous permet de pouvoir passer l’exercice de l’année prochaine. » Le message est passé.