AS Monaco : une offre de 25M€ du Bayer Leverkusen refusée pour Benoît Badiashile

Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Stade Rennais, Olympique Lyonnais... Benoît Badiashile intéresse de nombreuses écuries cet été. Le défenseur de l'AS Monaco, qui a pris part à 20 rencontres toutes compétitions confondues en 2019-2020, a vu sa cote grimper ces derniers mois. Et la formation allemande citée auparavant semble la plus active sur ce dossier. Récemment, RMC Sport expliquait que le club de Bundesliga allait proposer 20M€, plus Kevin Volland, au club du Rocher pour son joueur de 19 ans. Mais le Bayer a semble-t-il passé la vitesse supérieure.

Selon nos informations, les pensionnaires de la BayArena ont récemment formulé une offre de 25 millions d'euros aux dirigeants asémistes pour recruter le joueur encore sous contrat jusqu'en juin 2024. Une proposition rapidement refusée par l'AS Monaco. La raison ? Le club de la Principauté attend toujours 30M€ pour laisser filer le natif de Limoges. Reste désormais à savoir si le Bayer Leverkusen acceptera de monter à ce prix pour s'attacher les services de Benoît Badiashile, mais les discussions se poursuivent.