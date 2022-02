Le Real Madrid tient sa première "recrue" du mercato estival

On le sait, le Real Madrid a de sacrés plans pour le prochain mercato estival. En plus de Kylian Mbappé, l'objectif numéro un de Florentino Pérez, d'autres jolis noms sont annoncés sur les tablettes des Merengues. Ces derniers seraient ainsi sur Paul Pogba, Antonio Rudiger, Erling Haaland et Aurélien Tchouaméni, entre autres. De quoi promettre un été assez agité.

Mais pour construire une équipe, on le sait, il ne faut pas que des stars. Les nouveaux noms de l'effectif madrilène ne seront donc pas tous des joueurs d'un tel renom. Comme nous l'indique le journal AS, le Real Madrid tient d'ailleurs son premier renfort de l'été : Alvaro Odriozola, actuellement prêté par le club madrilène à la Fiorentina.

Il a convaincu tout le monde en Italie

Le journal espagnol explique que les prestations de l'ancien de la Real Sociedad en Serie A ont convaincu la direction du Real Madrid. Pourtant, le Basque n'avait pas forcément montré son meilleur visage pendant ses trois premières saisons à Madrid (avec un prêt au Bayern au milieu), mais ses progrès de l'autre côté des Alpes font de lui une solution idéale pour renforcer l'arrière-garde de Carlo Ancelotti, ou du futur coach madrilène.

D'autres pourraient aussi être réintégrés, puisque comme l'explique le média, Brahim Diaz (Milan), Borja Mayoral (Getafe), Take Kubo (Mallorca) et Reinier (Dortmund), qui connaissent tous des sorts différents, sont suivis de très près par les décideurs de la Casa Blanca.