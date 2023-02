Liga : Abde Ez offre les trois points à Osasuna face à Séville

Suite et fin de la 23e journée de Liga ce dimanche soir avec le Séville FC qui recevait Osasuna. Un match du milieu de tableau sur le papier mais qui a été plus spectaculaire que prévu avec un scénario renversant. Tout avait bien commencé pour les visiteurs avec l’ouverture du score de Garcia (18e). En difficulté, les Sévillans parvenaient tout de même à égaliser au retour des vestiaires grâce à Gudelj (63e).

La suite après cette publicité

On s’attendait alors à voir Séville reprendre le dessus mais c’est bien Osasuna qui reprenait l’avantage dans la foulée avec le CSC de Fernando (68e). Mais comme bien souvent sur cette année 2023, Jorge Sampaoli s’en remettait à Youssef En-Nesyri. L’international marocain partait dans un rush solitaire, éliminait un défenseur avant de finir tranquillement d’un extérieur du pied (78e). Et ce n’était pas fini. Un autre marocain trouvait également le chemin des filets pour offrir la victoire à son équipe. Et c’était du côté d’Osasuna. Quelques minutes après son entrée en jeu, Abde Ez s’en allait seul tromper son coéquipier de sélection Bounou (3-2, 86e). Avec cette victoire, Osasuna remonte à la 7e place. De son côté, Séville reste 14e mais à 1 point de la zone rouge.

À lire

Séville FC : enquête à venir après l’agression de Marko Dmitrovic