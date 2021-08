Jean-Michel Aulas réagit à la future signature de Lionel Messi au PSG

Dans les colonnes de l'édition de ce mardi du quotidien L'Équipe, le président de l'Olympique Lyonnais s'est également exprimé sur la probable arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain et les retombées économiques positives de cette signature : «Si cela se confirme, ce sera fantastique pour nous tous. Pour les droits télé et la valorisation générale marketing de la Ligue 1, ce serait un plus indéniable». Une bonne nouvelle pour les clubs français après la crise avec Mediapro qui leur a fait perdre 400 millions d'euros en deux ans.

La suite après cette publicité

Le patron de l'OL a non seulement tenu à mettre en exergue les conséquences sportives de ce mercato d'été, puisqu'au-delà du PSG, d'autres clubs de Ligue 1 ont réalisé de gros mercatos pour se renforcer : «Si le Qatar prend l'initiative de faire une très grande équipe au PSG, on en est tous ravis... même si la compétition sera encore plus difficile. Mais il faudrait que d'autres clubs, au moins ceux qui jouent les Coupes d'Europe, aient les moyens de faire signer des joueurs comme Messi. [...] N'oubliez pas que derrière, Marseille a fait des efforts, Nice et Lille aussi, Lyon en a fait et va en faire. C'est un point de passage qui va permettre de changer la donne».