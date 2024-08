Un club annonce avoir contacté Keylor Navas

Libre de tout contrat après cinq saisons passées au PSG, le portier costaricain n’a toujours pas retrouvé de club. Mais une formation chère à son coeur a confirmé être entrée en contact pour tenter de le faire revenir au pays. Dans des propos relayés par le média costaricain La Nacion, le directeur sportif de Saprissa (club où a débuté Navas, ndlr) a confirmé avoir contacté l’ancien Parisien.

« Oui, et Keylor le sait. Keylor sait, tant par ses coéquipiers que par nous, que si à un moment donné il veut revenir, la porte est ouverte. Nous avons parlé avec lui, avec Francisco Calvo et avec Óscar Duarte. Ce sont des légendes de Saprissa et nous avons beaucoup de respect pour eux, alors c’est à eux de décider s’ils veulent rentrer au pays. »