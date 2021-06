Le TFC pense à Laurent Battles et David Guion

Avec le départ officiel de Patrice Garande, évincé de son poste d’entraîneur par le Toulouse Football Club, il est désormais temps de lui trouver un remplaçant. Le club qui évoluera toujours en Ligue 2 la saison prochaine a même déjà deux noms clinquants en tête. Selon La Dépêche, Laurent Battles et David Guion seraient pistés.

Le premier nommé a permis à Troyes d’accéder à la Ligue 1 la saison prochaine en finissant champion de Ligue 2, et il est la priorité du président Damien Comolli tandis que le second n’est plus l’entraîneur du Stade de Reims et est à la recherche d’un point de chute après quatre années en Champagne en tant qu’entraîneur principal. Le quotidien régional évoque aussi des discussions récentes avec Thierry Laurey, ancien coach de Strasbourg, dont le profil n'a finalement pas été validé par Damien Comolli, qui préfère se concentrer sur les deux noms précédemment cités.