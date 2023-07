Manchester City vise Raphinha pour remplacer Riyad Mahrez

La suite après cette publicité

Un champion métamorphosé. Cet été 2023, Manchester City s’apprête à apporter quelques retouches à son effectif cinq étoiles, vainqueur du triplé la saison dernière. Les pensionnaires de l’Etihad Stadium ont déjà perdu leur capitaine Ilkay Gündogan, qui a rejoint le FC Barcelone gratuitement. Aymeric Laporte, lui, se pose des questions d’autant que les Citizens vont recruter un nouveau défenseur en la personne de Josko Gvardiol. Kyle Walker est prêt à rejoindre le Bayern Munich. De son côté, Bernardo Silva plaît aux Blaugranas et surtout au Paris Saint-Germain. L’Arabie saoudite a bien tenté sa chance avec le Portugais. En vain.

Mahrez a un bon de sortie

En revanche, Riyad Mahrez pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge en Saudi Pro League. Comme de nombreux joueurs de Premier League, l’international algérien a été approché très sérieusement par un club saoudien. Il s’agit d’Al-Ahli. Comme révélé en exclusivité sur notre site il y a deux jours, une offre de 20 millions d’euros va être formulée afin de convaincre les champions d’Angleterre de lâcher le Fennec sous contrat jusqu’en 2025. Ce qui fait réfléchir les Mancuniens…

D’ailleurs, le technicien espagnol et ses dirigeants ont déjà des idées en tête si jamais l’ancien joueur de Leicester, qui bénéficie d’un bon de sortie, devait s’en aller. Hier, le Manchester Evening News a révélé que Guardiola estime que Phil Foden et Cole Palmer pourront compenser la perte de Riyad Mahrez. Julian Alvarez pourra aussi dépanner à ce poste selon le MEN. Mais d’après nos informations exclusives, les Anglais ont déjà coché un nom pour remplacer le capitaine de l’équipe d’Algérie. En effet, il s’agit de Raphinha.

Raphinha est la priorité

Le Brésilien présente l’avantage de parfaitement connaître la Premier League après son passage réussi à Leeds. De plus, son profil plaît à Pep Guardiola. De premiers contacts ont été noués entre Txiki Begiristain (directeur sportif de City) et Deco (directeur du football du Barça et ancien agent de Raphinha). Cela n’est pas une mauvaise nouvelle pour les Catalans, qui doivent trouver 60 millions d’euros d’ici le 31 août pour inscrire leurs recrues et les joueurs ayant prolongé l’an dernier. La vente de Raphinha serait une bonne chose pour les finances du club.

En tout cas, les dirigeants culés sont prêts à écouter les offres pour l’international auriverde. Approché par d’autres écuries ces dernières semaines, dont Al-Hilal en Arabie saoudite ou encore Chelsea en Premier League selon divers médias , Raphinha a régulièrement indiqué vouloir continuer au sein de l’équipe de Xavi. Ce, malgré une première saison mitigée et une concurrence très importante. Il étudiera certainement un peu plus la question si Manchester City passe concrètement à l’offensive. Cela serait une incroyable porte de sortie pour l’ancien du Stade Rennais.