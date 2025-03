Ligue des Nations : comment l’équipe de France peut créer l’exploit contre le Croatie ?

La douche froide. Alors qu’elle fondait beaucoup d’espoir avec le retour de l’association Mbappé-Dembélé notamment, l’équipe de France a été nettement battue en Croatie en quart de finale aller de Ligue des Nations 2-0. La première période a laissé beaucoup d’amertume, tant les Bleus n’ont pas été au rendez-vous. La charnière a sombré entre un Saliba imprécis et désarçonné, et un Konaté rarement vu autant en difficultés et coupable d’avoir provoqué un penalty. Sans un Mike Maignan toujours impérial dans l’exercice, les Tricolores auraient pu repartir de Split la valise plus lourde encore. Le milieu de terrain a lui aussi été défectueux, incapable d’être le moteur d’un collectif en panne de créativité.

C’est probablement dans cette zone-là que Didier Deschamps et son staff technique travailleront principalement en vue du retour dimanche au Stade de France (20h45). Avec deux buts de retard, l’équipe de France est condamnée à un exploit rappelant le barrage de la Coupe du Monde 2014 contre l’Ukraine. Après une défaite 2-0 à l’aller, elle était parvenue à renverser la situation (3-0) dans une enceinte dionysienne bouillante comme rarement. Cet exploit avait marqué la naissance d’un groupe, dont la plupart des joueurs étaient présents au Brésil puis à l’Euro 2016, et même au Mondial victorieux deux ans plus tard en Russie. Deschamps avait procédé à 5 changements entre ces deux rencontres, dont la charnière.

Un manque flagrant de création au milieu

Le trio de l’entrejeu (Tchouameni, Guendouzi, Rabiot) a failli hier et ce qui retient l’attention, c’est le manque de créateur. Le joueur de la Lazio avait occupé ce rôle-là à l’automne avec une certaine réussite, mais il a cette fois affiché ses limites. À ses côtés, Tchouameni a pris trop peu de risques, alors que Rabiot se contentait de prendre l’axe en phase offensive pour laisser le couloir à Digne. Son manque d’implication défensive a d’ailleurs permis à Perisic d’ajuster sa reprise sur le second but. L’entrée de Camavinga à la place du Marseillais aura été particulièrement décevante. Censé apporter son bagage technique au milieu, le Madrilène a affiché un énorme déchet.

Il n’a pas marqué de points, alors que Manu Koné n’a eu que 5 minutes pour se montrer. Des solutions plus offensives existent comme Désiré Doué, capable d’évoluer au milieu ou plus haut sur le terrain. Son manque d’expérience internationale (aucune sélection) pourrait freiner les ardeurs d’un Didier Deschamps, qui sera contraint de prendre des risques au match retour. Zaïre-Emery a lui un profil plus travailleur mais il est capable de se montrer décisif dans les 20 derniers mètres. Problème cette fois, il est moins en rythme depuis sa blessure à la cheville en février. L’ombre d’Antoine Griezmann se fait encore ressentir sur le jeu des Bleus. Reste alors à changer d’animation et pourquoi pas de système.

Qui pour accompagner Mbappé et Dembélé ?

Là aussi le sélectionneur dispose d’un réservoir. Barcola et Olise sont sortis du banc hier soir et peuvent prétendre à une place de titulaire. Si le tandem Mbappé-Dembélé a déçu, eu égard à la forme du moment des deux attaquants, Randal Kolo Muani est surtout apparu un ton en dessous de ses deux coéquipiers. Sa place est clairement menacée pour dimanche, mais à la place de qui ? Michael Olise possède ces fameuses qualités de créateur qui ont tant fait défaut aux Bleus jeudi soir, seulement le Munichois connaît des débuts timides en équipe nationale, là où les qualités de percussion de Bradley Barcola ont déjà convaincu. Quid du positionnement de Mbappé et de Dembélé alors ?

«La créativité, à partir du moment où on commet trop d’erreurs techniques, pas qu’au milieu, et qu’on fait aussi des erreurs derrière ressortir le ballon, c’est difficile. On a les éléments pour avoir une équipe équilibrée, on l’a vu sur la seconde période. On a fait de meilleures choses avec quasiment les mêmes joueurs», assurait le sélectionneur à la sortie du terrain à Split. Enfin, l’assise à 4 défenseurs ne devrait pas bouger. Upamecano pourrait tout de même intégrer le onze de départ, de même qu’à un degré moindre Theo Hernandez, plus offensif, à la place d’un Digne sérieux. Et même si cela faisait longtemps qu’on ne l’avait pas vu autant en difficultés à ce poste, on imagine mal Jules Koundé sortir de l’équipe.