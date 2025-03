Croatie - France : la défense des Bleus a totalement sombré !

Certains redoutaient une purge, nous avons finalement assisté à un naufrage collectif. Sur la pelouse du Stadion Poljud, l’équipe de France est totalement passée à côté de son sujet, ce jeudi soir. Logiquement défaits (0-2) par la Croatie dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des Nations, les Bleus ont livré une prestation cataclysmique, notamment en première période, à l’instar d’une défense complètement dépassée. Alignés en 4-3-3 avec un quatuor défensif composé de Lucas Digne, William Saliba, Ibrahima Konaté et Jules Koundé, les hommes de Didier Deschamps ont, en effet, fait preuve d’une faiblesse inquiétante.

Fragiles, timides, coupables d’innombrables pertes de balle et trop souvent en retard dans le duel, les Bleus craquaient finalement assez logiquement peu avant la demi-heure de jeu. Pris de vitesse, Koundé laissait Perisic centrer et Budimir devançait Saliba pour ouvrir le score de la tête (1-0, 26e). Hors sujet tout au long du premier acte, la défense des Bleus était même crucifiée juste avant la pause… Profitant des largesses défensives tricolores, Perišić, opportuniste au second poteau, trompait Maignan d’une superbe demi-volée du droit au sol dans le petit filet opposé (2-0, 45+1e).

Konaté hors-sujet, Koundé fragile, Saliba fautif !

Un score qui aurait d’ailleurs être plus lourd sans le penalty repoussé par Mike Maignan après seulement 8 petites minutes de jeu. Conscient des difficultés de son arrière-garde, Didier Deschamps réagissait logiquement à la mi-temps en lançant Dayot Upamecano à la place de Konaté, totalement dépassé en première période (1 duel remporté, 3 ballons perdus, une faute et fautif sur le penalty concédé). Dans le sillage de la prestation cataclysmique livrée par le défenseur des Reds, crédité d’un 3 par la rédaction FM, Jules Koundé montrait lui aussi ses limites. Souvent pris de vitesse par Ivan Perisic, le joueur du Barça aura largement déçu, au même titre que Saliba.

Coupable de nombreuses erreurs de relance et pris dans les airs sur l’ouverture du score de Budimir, le roc des Gunners n’a clairement pas rassuré alors que Lucas Digne - sans commettre de bévues individuelles - n’a de son côté pas été en réussite aux abords de la surface croate. Un tableau général préoccupant malgré une seconde période plus convaincante. Alors oui, la défense n’est pas l’unique responsable de la faillite tricolore, qui plus est au regard du rendement inexistant de l’entrejeu français ou de la performance globalement ratée d’Ousmane Dembélé mais nul doute que la partition rendue par l’arrière-garde des Bleus alimentera bon nombre de débats dans les heures à venir.

Les Bleus restent optimistes !

Interrogé au micro de TF1 après la défaite des siens, Dayot Upamecano reconnaissait d’ailleurs une première mi-temps totalement manquée. «On a mal commencé l’entame de match, on a perdu beaucoup de ballons, on était pas là dans les duels, il y a eu une bonne réaction en deuxième période et on va jouer la qualification au Stade de France maintenant. On va rester positif et on va essayer de renverser tout ça en France. Il reste un match, on va tout donner, on joue dans notre stade et j’espère qu’on va sortir un autre match». Un optimisme également présent dans le discours de Mattéo Guendouzi, lui aussi questionné par le diffuseur sur la déconvenue des Bleus.

«Je pense qu’on a raté la première mi-temps, on a perdu des ballons qu’on ne perd pas d’habitude, on a manqué d’agressivité, il y a du positif en deuxième, on a pas eu l’efficacité mais il reste un match retour et si on fait pareil qu’en deuxième période, on peut passer. Il faut respecter la Croatie, chacun a eu sa mi-temps, ils ont eu l’efficacité, pas nous mais c’est tout. On sait qu’avec un but, tout peut changer, on sait que le prochain but sera important, à nous de démarrer fort le prochain but mais on y croit», assurait ainsi le milieu de terrain de 25 ans avant la prise de parole de Didier Deschamps, forcément frustré par le scénario de ce premier choc et le rendement de sa défense.

«Notre première mi-temps n’est pas bonne. On a fait une bonne entame mais des pertes de balles, des erreurs techniques on a donné des opportunités à l’adversaire. Ils ont les qualités mais on leur a donné sans qu’ils aient eu besoin d’aller chercher. Il y a le pénalty que Mike arrête, on a glissé souvent. Le ballon, on ne le maitrisait pas assez. Ils ont bien défendu et on a pas trouvé l’efficacité. Il y a un exemple à trouver, c’est celui là (Ukraine 2013, ndlr) mais ça dépend de nous. Je le répète, tout ce qu’on a pu leur donner en première mi-temps, on a été puni. On est parti avec des bonnes intentions mais trop de déchet technique». Une chose est sûre, pour créer l’exploit, l’équipe de France devra retrouver une défense souveraine.