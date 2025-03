Croatie - France : la version Dembélé du PSG a volé en éclats !

«Ousmane, j’ai toujours été excité de jouer avec lui. C’est une arme vraiment importante, on va essayer de le mettre dans les meilleures conditions parce que si on a un Ousmane qui est aussi bon qu’au PSG, ça va nous faire gagner des matches. C’est une corde en plus à notre arc qu’Ousmane puisse jouer dans cette position (libre en pointe, ndlr), ça nous donne plus d’options. Pour nous, c’est top. On est encore plus imprévisible, il faut juste coordonner nos déplacements mais on se connaît par coeur, on a envie de jouer ensemble donc ça va être facile.» Quelques heures avant d’affronter la Croatie en quart de finale aller de la Ligue des Nations, Kylian Mbappé n’hésitait pas à déclarer sa flamme à son ancien coéquipier, Ousmane Dembélé.

Un aveu ô combien légitime au regard du rythme imprimé par le natif de Vernon en cette saison 2024-2025. Auteur de 30 buts et 6 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues, l’ancien joueur du FC Barcelone est tout simplement considéré comme l’un des grands favoris au Ballon d’Or. Jeudi soir, au Stadion Poljud, le numéro 7 des Bleus était donc logiquement très attendu pour le premier choc face aux Vatreni. Oui mais voilà, si on attendait le Dembélé version PSG 2025, on a finalement eu droit au Dembélé version équipe de France. Brouillon, il n’a fait absolument aucune différence en première période malgré une liberté d’action totale. Aucun dribble, aucune percussion, aucun ballon bonifié.

Invisible puis impuissant

Aux côtés de Randal Kolo Muani et Kylian Mbappé, l’ex-Rennais - évoluant principalement dans un rôle d’ailier droit - a globalement sombré à l’instar de ses coéquipiers. Plus libéré au retour des vestiaires, il a bien tenté de réveiller les siens par ses crochets dévastateurs mais sa maladresse face au but (59e, 61e) l’a finalement empêché de sauver une prestation trop moyenne dans l’ensemble. Remplacé par Olise dans les derniers instants et crédité d’un 4 par la rédaction FM, Dembouz n’a donc pas su transposer les performances réalisées sous les ordres de Luis Enrique, confirmant au passage son moindre rendement avec les Bleus. Une piètre copie que Didier Deschamps tentait de justifier au coup de sifflet final.

«L’animation, quand on fait des erreurs techniques… on est puni quand même. Ousmane il a des repères, même s’il ne joue plus vraiment à ce poste cette année, il peut percuter et éliminer. Peu importe le système, sur la première mi-temps, on fait beaucoup trop d’erreurs techniques», déclarait ainsi au micro de TF1 le sélectionneur des Bleus, davantage frustré par la première période de son équipe que par le manque de réussite de l’ailier de 27 ans. Une chose est sûre : peu importe la position de Dembélé, dimanche prochain, au Stade de France, les Bleus auront besoin de la version PSG 2025 du champion du monde 2018 pour créer l’exploit et ainsi rejoindre le Final Four en juin prochain.