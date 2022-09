Le Bayern Munich explique pourquoi Robert Lewandowski n'est pas resté

De retour à l'Allianz Arena ce mardi soir, Robert Lewandowski (34 ans) va défier ses anciens partenaires du Bayern Munich avec ses nouvelles couleurs du FC Barcelone, dans le cadre de la deuxième journée de Ligue des Champions. Avant cela, le directeur sportif du club bavarois, Hasan Salihamidzic, a accordé une interview à El País dans laquelle il est revenu sur le départ de l'attaquant polonais, après huit saisons passées à Munich.

«On voulait le prolonger, mais il ne voulait pas. Alors, on a décidé qu'il valait mieux le vendre que de le libérer en 2023. Le Barça a construit un superbe effectif, mais on a des règles financières : quand on renouvelle les contrats de joueurs de plus de 30 ans, nous ne le faisons pour pas plus d'une saison. Si c'était une erreur ? Je ne sais pas. Nous n'étions pas disposés à lui donner un contrat de quatre ans, à 34 ans, en lui versant un salaire aussi élevé. C'est une stratégie». Malgré quelques tensions, le directeur sportif a assuré que Lewy «a apporté des bouteilles de champagne et on s'est dit au revoir en amis. Il parlera toujours en bien du Bayern et nous de lui».

