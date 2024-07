Adrien Rabiot fait ses adieux à la Juventus

Alors que la tendance a longtemps été à la signature d’un nouveau contrat à la Juventus, il n’en sera rien pour Adrien Rabiot. Le milieu français a annoncé, ce mercredi, son départ du club turinois. « Après cinq saisons à la Juventus, cinq ans à Turin, je veux dire 'au revoir’ et merci. Vous tous qui avez été là pour moi. Le club et tout son staff. Et vous, les fans, toujours proches et très affectueux ! Merci pour tout, Juventus. Au revoir et bonne chance ! », a-t-il déclaré sur sa page Instagram.

Arrivé libre à l’été 2019, l’ancien joueur du PSG a disputé 212 rencontres avec les Bianconeri. Il a inscrit 22 buts et a délivré 15 passes décisives. Adrien Rabiot part en ayant remporté un Scudetto (2020) et deux Coupes d’Italie (2021 et 2024).