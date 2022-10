CdM : fin de l'obligation de présenter un test Covid négatif en arrivant au Qatar

Les supporters qui se rendront au Qatar lors de la prochaine édition de la Coupe du Monde (du 20 novembre au 18 décembre) n'auront pas besoin de présenter un test Covid négatif en arrivant sur le territoire qatari. En effet, le gouvernement par le biais du ministère de la santé publique de l'émirat du Moyen-Orient a annoncé, ce mercredi, qu'il mettait un terme à cette procédure à partir du 1er novembre 2022, à un peu moins de trois semaines du Mondial donc.

Pour rappel, le Qatar est le premier pays arabe à organiser une Coupe du monde de football. Plus d'un million de spectateurs sont d'ailleurs attendus dans l'émirat lors de cette 22ème édition. « Nous sommes le premier pays arabe à organiser un tel événement mondial, c’est très important pour notre jeunesse, et chacun sera ici le bienvenu, quelles que soient son origine et sa culture » avait d'ailleurs confié le cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani au Point en septembre.