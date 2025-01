Le Real Madrid va tenter l’énorme coup William Saliba

À quoi tient l’ascension sans limites de William Saliba depuis deux ans ? À ses qualités, inéluctablement, mais aussi sans doute à son prêt bluffant à l’OM en 2021. Revenu à Arsenal dans la peau d’un international français et vice-champion du monde, l’ancien Stéphanois a su piocher dans les bons tiroirs aux bons moments pour s’imposer. Résultat : il est aujourd’hui le garant de l’équilibre des Gunners, et l’un des premiers noms cochés par Mikel Arteta avant les matches.

Dans le même temps, il est devenu un titulaire en équipe de France, avec qui il avait d’ailleurs rayonné lors de l’Euro 2024 en terminant dans l’équipe type du tournoi, mais aussi un joueur reconnu à l’international avec une 24e place au Ballon d’Or cette année. Une belle récompense pour un joueur devenu référence à son poste en Europe. Même Virgil van Dijk disait récemment être bluffé par son homologue, qu’il jugeait en avance sur lui au même âge. Reste à savoir quelles sont aujourd’hui les intentions du défenseur de 23 ans : poursuivre son histoire avec Arsenal, un grand d’Europe mais peut-être encore trop vert pour prétendre à un sacre en C1, ou tenter d’aller voir ce qui se fait à l’étage supérieur ?

Le Real Madrid veut en faire le pilier de sa défense

Difficile de s’avancer avec conviction sur le dossier, mais ce dont on est à peu près sûr, c’est que Saliba aura l’embarras du choix dans les mois à venir. S’il a prolongé son contrat jusqu’en 2027 avec les Gunners l’an passé, le natif de Bondy reste dans les radars des plus gros clubs européens, à commencer par le Real Madrid. Il y a quelques semaines, la presse britannique avait ébruité un intérêt du club merengue pour le joueur, mais à en croire les dernières informations de Sport, le stade du simple intérêt a bien été dépassé depuis.

Le média explique que le Français fait aujourd’hui partie des dossiers jugés prioritaires par le Real Madrid, au même titre que Trent Alexander-Arnold et Alphonso Davies. Avec la blessure de Militao et l’âge de Rüdiger (31 ans), le club merengue est dans le besoin de se renforcer et de se trouver un futur lieutenant. L’article va même plus loin puisqu’il fait état de discussions entre la direction et le clan Saliba, qui aurait par ailleurs signifié son intérêt à l’idée de rejoindre l’Espagne. Il faudra néanmoins compter sur Arsenal, qui n’hésitera pas à fixer un tarif prohibitif, sans doute proche des 100 millions d’euros pour son défenseur.