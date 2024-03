Strasbourg : la belle surprise Marvin Senaya

Pour de nombreux joueurs formés au club, le prêt est souvent une option à double tranchant. Une première solide expérience loin du cocon du club formateur et des matches de N2 ou N3, peut permettre au jeune joueur d’emmagasiner du temps de jeu chez les pros et de découvrir le haut niveau en jouant régulièrement. Mais il se peut aussi qu’il ne parvienne pas à franchir le cap et la suite peut-être plus compliquée. Pour Marvin Senaya, le moins que l’on puisse dire, c’est que son prêt à Rodez lui a fait un bien fou.

Enchaînant les bonnes performances en Ligue 2 qu’il avait déjà découvert un an plus tôt du côté de Sochaux, le natif de Saint Louis, auteur d’une saison pleine (34 matches, 2 buts et 4 passes décisives) est revenu l’été dernier sûr de son talent et de son envie de s’imposer au sein de son club formateur comme il nous le confiait en mai dernier. «Bien évidemment, jouer pour le club de ma région d’enfance qui m’a formé et m’a fait signer mon premier contrat professionnel, devant un stade et des supporters passionnés, est quelque chose que je vise.»

L’avenir de Marvin Senaya en club et en sélection en question

Le latéral droit strasbourgeois (25 matches de L1 cette saison), qui aime apporter offensivement grâce à sa vitesse et ses dribbles, n’a pas déçu et s’est rapidement montré incontournable aux yeux d’un Patrick Vieira qui ne tarit pas d’éloges à son sujet. Son match impressionnant face à Nantes le week-end dernier qui lui a valu d’être présent dans de nombreuses équipes type de la journée de Ligue 1, laisse penser que le meilleur est à venir pour un joueur à la marge de progression immense et qui a la particularité d’être l’un des trois titulaires de Patrick Vieira formés à Strasbourg avec Habib Diarra et le gardien Alaa Bellaarouch.

Ciblé par Galatasaray cet hiver pour remplacer Sacha Boey parti au Bayern Munich, Marvin Senaya, qui figure cette saison parmi dans le top 5 des latéraux ayant remporté le plus de duels défensifs dans le big 5 européen, ne devrait pas manquer de prétendants cet été sur le mercato. Son avenir en club, mais aussi en sélection, où il peut prétendre à l’Équipe de France, au Togo et au Ghana du fait de ses origines, seront autant d’enjeux d’envergure pour le défenseur de 23 ans sous contrat avec le club alsacien jusqu’en juin 2027.