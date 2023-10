Liga : le Rayo Vallecano surprend Las Palmas

Pour la 10e journée de Liga, Las Palmas recevait le Rayo Vallecano avec l’envie de passer devant son adversaire du jour et se rapprocher des places européennes. Car oui, les deux équipes avaient réalisé un bon début de saison jusqu’ici pointant respectivement à la 9e et 10e position au classement. Et dans cette rencontre, Las Palmas pourra avoir de gros regrets.

A la demi-heure de jeu, Munir El Haddadi manquait un penalty et permettait au Rayo Vallecano, inoffensif, de conserver le nul à la pause. En seconde période, Las Palmas a poussé, sans jamais trouver la faille face à une équipe adverse assez passive. Et pourtant, à la fin du match, c’est bien le Rayo Vallecano qui a pris les trois points grâce au but dans les ultimes secondes de Bebe. Avec cette victoire, le Rayo est 7e en attendant les autres matches.