LdC, LOSC : Sylvain Armand réagit au tirage du Borussia Dortmund

Sylvain Armand et le LOSC espéraient un derby contre le Club Bruges pour un voyage de 65 kilomètres seulement entre les deux villes, mais il faudra aller jusqu’à Dortmund dans ces 8es de finale de Ligue des Champions. Le tirage au sort en a décidé ainsi. Il faudra affronter le finaliste de l’édition précédente, qui a beaucoup changé depuis juin dernier. Le club allemand a viré Nuri Sahin il y a quelques semaines pour Niko Kovac et a toujours du mal à enchaîner. Le dirigeant lillois a réagi à ce tirage au sort au micro de Canal+.

La suite après cette publicité

«Je préférais Bruges, car le déplacement était moins loin, s’amuse Armand. Ça sera un match difficile, une belle affiche. On est très content d’être ici au tirage des 8es. On va jouer le finaliste de la saison passée, c’est une belle équipe allemande qui a du jeu. Ils ont le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il y a de belles choses à faire et à vivre. Le point positif, c’est aussi de jouer le retour à domicile», assure le coordinateur sportif, qui croit en une qualification malgré le statut d’outsider de son club.