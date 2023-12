Youth League : le PSG éliminé par Dortmund !

En attendant l’équipe A qui joue sa qualification en 8es de Ligue des Champions ce mercredi soir sur la pelouse du Borussia Dortmund, le PSG jouait aussi en Youth League cet après-midi. Comme pour les grands, les Parisiens affrontaient le Borussia Dortmund et devaient impérativement gagner pour se qualifier. Mais face à une formation allemande qui jouait aussi sa qualification, le miracle n’a pas eu lieu.

Les hommes de Zoumana Camara se sont inclinés 2-0 dans cette rencontre et terminent à la dernière place du groupe F. Tout avait mal débuté avec l’ouverture du score allemande signée Samuel Bamba. Et cela ne s’est pas arrangé avec l’exclusion, peu avant la mi-temps de Ibrahim Mbaye. Le club de la Ruhr a inscrit un second but en deuxième période grâce à Vincenzo Onofrietti Teixera. Le PSG est éliminé dès les phases de poules de Youth League. En espérant un résultat différent pour les coéquipiers de Kylian Mbappé ce soir.